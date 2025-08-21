ULTIM’ORA – Nuovo consulto per Lukaku, confermato il no all’operazione!

Dopo il consulto svolto ieri in Belgio, Romelu Lukaku è stato visitato da uno specialista anche oggi in Italia e l’esito è stato lo stesso. Secondo quanto riportato da TMW, che riprende SportMediaset, l’attaccante del Napoli non dovrà operarsi. La decisione è stata presa in accordo con la società, che dunque cercherà di far tornare il centravanti al meglio con una terapia di recupero conservativa.
L’ex Inter sarà indisponibile per almeno 3-4 mesi e non sarà inserito nella lista per la Champions League per tenere un posto per il calciatore che verrà acquistato nel reparto offensivo. Il classe ’93 si è fatto male calciando nell’amichevole disputata contro l’Olympiacos, accasciandosi subito a terra. Gli esami hanno poi evidenziato una lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra.