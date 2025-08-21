UFFICIALE – Non ci sono più dubbi: per la sfida al Cagliari il Maradona sarà sold out!

C’è grande entusiasmo attorno al Napoli, pronto ad iniziare la nuova stagione con lo scudetto stampigliato sul petto alla ricerca della riconferma. Dopo la gara inaugurale in trasferta contro il Sassuolo, il debutto casalingo andrà in scena sabato 30 agosto, quando al Maradona arriverà il Cagliari.

Nonostante il periodo dell’anno suggerisca ancora qualche scampolo di ferie e vacanze fuori città, i tifosi non hanno tradito le aspettative: l’impianto di Fuorigrotta farà registrare il sold-out, in perfetta continuità con le ultime gare della scorsa stagione che hanno consegnato a Conte e i suoi ragazzi l’agognato tricolore. Nessun dubbio, quindi: l’atmosfera sarà ancora una volta incandescente.

