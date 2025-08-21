NewsCalcioCalcio Femminile

UFFICIALE – Nike Control, il nuovo pallone per la Serie A Women e la Serie B Femminile

Il pallone, che esordirà nel weekend tra il 22 e il 24 agosto in Serie A Women’s Cup, è progettato con la tecnologia Omnisculpt e composto da quattro pannelli con saldatura a fusione e cucitura sfalsata, consentendo di ottenere punti di impatto ottimali e un tocco perfetto

Nike Control, il pallone ufficiale della stagione 2025-26 per la Serie A Women e la Serie B Femminile

Sarà Nike Control il pallone che accompagnerà la Serie A Women e la Serie B Femminile nella stagione 2025-26. Il pallone ufficiale, che scenderà in campo con le calciatrici anche in Serie A Women’s Cup, Coppa Italia e Supercoppa, farà il suo debutto nel weekend tra il 22 e il 24 agosto nella prima giornata della Serie A Women’s Cup. Nike Control è progettato con la tecnologia Omnisculpt, attraverso la quale le scanalature incise nell’involucro consentono all’aria di circolare intorno alla palla, garantendo un volo più preciso.

Il pallone, con certificazione FIFA quality pro, è composto da quattro pannelli, con saldatura a fusione e cucitura sfalsata: un metodo moderno che riduce la lunghezza delle cuciture, consentendo di ottenere punti di impatto ottimali e un tocco perfetto. La grafica è ad alte prestazioni, con il colore a contrasto che consente alla palla di mantenere un alto livello di prestazioni visive. Il posizionamento studiato dell’inchiostro ACC/3D aggiunge infine aderenza, migliorando le proprietà aerodinamiche.

