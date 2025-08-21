SSCN – Ingresso gratuito per i minori di 14 anni, ecco le gare

La SSCN fa sapere attraverso un comunicato che ci saranno delle gare a cui i minori di 14 anni potranno assistere in maniera gratuita.
“RILASCIO INGRESSI GRATUITI AI MINORI DI ANNI 14 ai sensi del D.L. 8/2/2001 nr 8, convertito, con modificazione, nella legge 4 aprile 2007 n. 41.
La legge prevede il rilascio di biglietti nominativi gratuiti ai minori di anni 14 accompagnati da un genitore o un parente fino al quarto grado, nella misura di massima di un minore per ciascun maggiorenne, per un numero di manifestazioni sportive non inferiore al cinquanta per cento di quelle organizzate nel corso dell’anno. Il maggiorenne è tenuto ad assicurare la sorveglianza sul minore per tutta la durata della manifestazione sportiva. Le procedure per l’ottenimento dei biglietti gratuiti saranno fissate dalle società organizzatrici.
Di seguito le partite nelle quali si potrà usufruire degli ingressi gratuiti per le partite in casa (*) allo Stadio Diego Armando Maradona:
- Cagliari
- Pisa
- Genoa
- Como
- Verona
- Sassuolo
- Parma
- Torino
- Lecce
- Cremonese
- Ottavi di Finale Coppa Italia*
- 1 partita del Girone di UCL*
*Le gare saranno definite dopo i sorteggi.
L’emissione dei titoli omaggio per gli Under 14 è possibile, esclusivamente, presso la rete dei punti vendita TicketOne indicati al seguente link
Nel rispetto della normativa vigente e al fine di assegnare al minore un posto adiacente all’adulto, l’emissione dei tagliandi, a pagamento e omaggio, dovrà avvenire contestualmente.
I biglietti acquistati dall’accompagnatore maggiorenne, necessariamente a tariffa intera, e quello gratuito del minore di anni 14, potranno essere caricati sul titolo digitale.
Per conoscere i periodi di vendita delle singole gare e l’orario di apertura della vendita stessa, è possibile visitare la pagina Biglietti.
(*) data e ora potranno subire variazioni, verificare sempre il sito sscnapoli.it”.