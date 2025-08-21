Serie A – Sassuolo/Napoli: queste le probabili formazioni secondo il CdS

Ormai ci siamo: mancano soltanto due giorni al via della nuova Serie A, che vedrà il Napoli di Antonio Conte duellare quale campione in carica. Gli azzurri hanno dato vita ad un’importante campagna di rafforzamento (in attesa degli ultimi colpi e del sostituto dell’infortunato Lukaku), dal momento che saranno numerosi gli impegni da affrontare.

Per l’esordio stagionale, Di Lorenzo e compagni avranno di fronte il Sassuolo, reduce da una trionfale promozione dalla Serie B e pronto a tener testa ad avversari più quotati con l’obiettivo di togliersi qualche soddisfazione.

Nel dettaglio, le probabili formazioni riprese dall’edizione odierna del Corriere dello Sport: