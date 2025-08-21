Sassuolo/Napoli, altro che 4mila, i napoletani saranno quasi il doppio

Circa 4mila tagliandi andati esauriti in poche ore. Sassuolo-Napoli è solo il primo capitolo di un campionato lunghissimo che vedrà la squadra di Conte impegnata in Italia e in mezza Europa, ma i tifosi azzurri non mancheranno. Sarà sold out nel settore ospiti del Mapei Stadium che sabato vedrà l’esordio dei freschi campioni d’Italia.

Factory della Comunicazione

Non solo settore ospiti, però: perché come sempre la trasferta in casa del Sassuolo sarà occasione per vedere uno stadio diverso dal Maradona ma colorato d’azzurro.

Si attendono, infatti, almeno altri 3mila napoletani sparsi negli altri settori.

Una dolce abitudine visto che da sempre il Mapei Stadium è una delle case preferite dei napoletani lontano da Napoli, vista anche la presenza massiccia di tifosi azzurri nelle vicinanze e nell’intera Emilia Romagna. Lo stadio non è ancora sold out: restano un centinaio di biglietti in Tribuna Ovest e ancora un centinaio nella Curva dei tifosi di casa. Fonte:Il Mattino