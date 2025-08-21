Sacchi: “Io dico che il Napoli è ancora un gradino sopra le altre, poi viene l’Inter”

Arrigo Sacchi fa le carte al campionato che sta per iniziare. L’ex tecnico del Milan ha espresso il suo parere sulle favorite per il titolo finale. Le sue parole riportate da Tuttomercatoweb:

“Io dico che il Napoli è ancora un gradino sopra le altre, poi viene l’Inter.

Lukaku out?

Verissimo, perché Lukaku è un centravanti che fa muovere tutta la squadra, e poi ha personalità e carisma. Però io ricordo che il mio Milan, al primo anno, vinse lo scudetto nonostante l’infortunio di Van Basten che rimase fuori per quasi tutta la stagione. Ciò significa che il gioco può fare la differenza, e Conte è un allenatore che il gioco alle sue squadre lo sa dare. Inoltre, quest’anno può contare su un certo De Bruyne, campione assoluto.

Inter più indietro nella griglia?

Penso di sì, per una serie di motivi. Innanzitutto le batoste della passata stagione, cioè la mancata vittoria in campionato e la brutta sconfitta in finale di Champions League, devono essere assorbite. Sono momenti che non si cancellano in un amen. E poi è stata cambiata guida tecnica, da Simone Inzaghi a Chivu. Bisognerà dare al nuovo allenatore il tempo per costruire il suo progetto”.