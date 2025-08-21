Perinetti: “Lukaku è il play offensivo del Napoli, sostituirlo non sarà facile”

Giorgio Perinetti, dirigente sportivo, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante ‘Radio Goal’, programma trasmesso su Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco le sue parole:

Factory della Comunicazione

“L’infortunio di Lukaku è una tegola pesante perché non è solo un terminale offensivo per il Napoli, io dico che è il play offensivo del Napoli, è colui che permette alla squadra di avere un determinato sviluppo offensivo, contribuisce in maniera totale al gioco del Napoli. E’ un Lobotka avanzato e per Conte è fondamentale. Non sarà facile sostituirlo perché serve un profilo capace di fare gioco, oltre che a realizzare gol e assist.

Conte ora sta provando il 4-1-4-1, ha sempre soluzioni nuove quindi mantengo la fiducia. Quando avrà il sostituto di Lukaku troverà l’opzione giusta per far girare il suo Napoli. Scudetto? Confermarsi è sempre un’impresa più ardua di vincere perché c’è una pressione diversa. Poi ovviamente c’è da partecipare alla Champions League che porterà via energie mentali e fisiche”.