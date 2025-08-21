NewsCalcioNapoli

Perinetti: “Lukaku è il play offensivo del Napoli, sostituirlo non sarà facile”

By Emanuela Menna
Giorgio Perinetti, dirigente sportivo, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante ‘Radio Goal’, programma trasmesso su Radio Kiss Kiss Napoli.  Ecco le sue parole:

“L’infortunio di Lukaku è una tegola pesante perché non è solo un terminale offensivo per il Napoli, io dico che è il play offensivo del Napoli, è colui che permette alla squadra di avere un determinato sviluppo offensivo, contribuisce in maniera totale al gioco del Napoli. E’ un Lobotka avanzato e per Conte è fondamentale. Non sarà facile sostituirlo perché serve un profilo capace di fare gioco, oltre che a realizzare gol e assist.

Conte ora sta provando il 4-1-4-1, ha sempre soluzioni nuove quindi mantengo la fiducia. Quando avrà il sostituto di Lukaku troverà l’opzione giusta per far girare il suo Napoli. Scudetto? Confermarsi è sempre un’impresa più ardua di vincere perché c’è una pressione diversa. Poi ovviamente c’è da partecipare alla Champions League che porterà via energie mentali e fisiche”.

