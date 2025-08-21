CalcioMercatoNews

Per il centrocampo si tratta ancora per Diouf, il Lens chiede di più

Il Napoli continua la sua corsa sul mercato per un attaccante, e per un centrocampista, e a tal proposito si tratta ancora per Andy Diouf. Il Corriere dello Sport scrive: “Per il centrocampo, invece, Andy Diouf del Lens resta nel mirino, anche perché – come Juanlu – è under e dunque per lui, per loro, c’è subito posto in lista. Il Napoli ha già offerto 20 milioni al Lens, che ne chiede di più. Si tratta. Dopo l’infortunio di Lukaku, le priorità del Napoli sul mercato sono cambiate. Prima la punta. Poi il mercato verrà completato. In uscita Cheddira è promesso sposo dell’Udinese: affare fatto, documenti firmati e trasferimento che si completerà solo quando il Napoli chiuderà per il nuovo centravanti”.

