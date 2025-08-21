Orsi: “Per me il titolare tra i pali resta sempre Alex Meret”

NANDO ORSI A RADIO MARTE: “L’infortunio di Lukaku è pesante per l’economia del gioco del Napoli ed è piuttosto grave. Mi aspetto, ma sarà sicuramente così, che il Napoli – ha detto l’opinionista Sky ed allenatore a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live- prenda un attaccante al posto del belga ma penso che ne servirebbero addirittura due, perché oltre a una punta come Lucca per me servirebbe anche un attaccante che possa agire da seconda punta. Speriamo che Lukaku rientri entro gennaio, ma in questi casi è difficile fare previsioni. Contro il Sassuolo schiererei tra i pali Meret, per me è lui il titolare del Napoli. Milinkovic Savic è un buon portiere, ma francamente non avrei speso oltre 20 milioni avendo già Alex Meret, per me tra i più bravi della serie A”.

Factory della Comunicazione