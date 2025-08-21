NewsCalcioNapoli

Napoli, per Conte le ultime prove tattiche prima del debutto: pochi i nodi da sciogliere

By Riccardo Cerino
Il Mattino oggi in edicola si sofferma sul Napoli, atteso dal debutto in Serie A nel tardo pomeriggio di sabato contro il Sassuolo. Prima dell’infortunio occorso a Romelu Lukaku in amichevole contro l’Olympiacos, l’obiettivo di Antonio Conte era di potersi presentare a Reggio Emilia con una squadra che fosse vicina a quella che ha chiuso la scorsa stagione, ma con la necessità di inserire anche la qualità e l’esperienza di De Bruyne. Anche l’allenamento di ieri a Castel Volturno è servito per sciogliere quei pochi dubbi che animano ancora la mente del tecnico salentino. Scontato che in campo ci saranno contemporaneamente Lobotka Anguissa, ma anche McTominay e lo stesso Kdb. Ripartendo dalla doppia fase di Politano e da un gioco che possa essere più prominente rispetto a quanto visto nella prima stagione.

In attesa della rifinitura e del rientro di Gutierrez (per il neoarrivato ieri lavoro a parte), alcune valutazioni riguardano anche la difesa. Juan Jesus e Rrahmani hanno spesso fatto coppia negli ultimi giorni, mentre resta da capire l’evoluzione della problematica legata a Buongiorno, che ha sì lavorato al passo con i compagni ma che non vede il rettangolo verde ormai dallo scorso 27 aprile.

