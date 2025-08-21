NewsCalcioMercato

Napoli al lavoro per il centravanti: Højlund in pole, valutati anche Dovbyk e Jackson

By Emanuela Menna
Il Napoli è alla ricerca di un nuovo centravanti dopo l’infortunio di Romelu Lukaku, e il nome in cima alla lista resta quello di Rasmus Højlund. Il giovane danese, classe 2003 ed ex Atalanta, è considerato la priorità assoluta per rinforzare l’attacco e i contatti con il Manchester United proseguono. Il club azzurro sarebbe disposto a modificare la formula dell’operazione, valutando l’ipotesi di un prestito con obbligo di riscatto per convincere i Red Devils a cedere il giocatore, come riferisce SkySport.

Højlund resta il principale obiettivo di Antonio Conte, ma non l’unico: nella lista del Napoli ci sono anche Artem Dovbyk della Roma e Nicolas Jackson del Chelsea. Il club punta a completare il reparto offensivo il prima possibile per affrontare la nuova stagione con tutte le opzioni a disposizione dell’allenatore.

