Napoli, 12 partite gratuite per gli Under 14: si parte il 30 agosto col Cagliari

LA PRIMA GARA CERCHIATA IN ROSSO QUELLA COL CAGLIARI DI SABATO 30 AGOSTO, L’ULTIMA ALLA 34ESIMA GIORNATA CONTRO LA CREMONESE

Dopo aver annunciato la vendita dei biglietti (e i relativi sold out) per le prime due gare di campionato contro Sassuolo e Cagliari, la SSC Napoli ha pubblicamente annunciato sul proprio sito anche le 12 gare stagionali in cui sarà possibile l’ingresso gratuito allo stadio Maradona per gli Under 14 . Un vantaggio economico non da poco anche per i tifosi maggiorenni che, come previsto dalla legge, potranno accompagnare i minori solo in qualità di genitori o di parenti fino al quarto grado , nella misura di massima di un minore per ciascun adulto e per un numero di manifestazioni sportive non inferiore al cinquanta per cento di quelle organizzate nel corso dell’anno.

