Napoli, 12 partite gratuite per gli Under 14: si parte il 30 agosto col Cagliari

LA PRIMA GARA CERCHIATA IN ROSSO QUELLA COL CAGLIARI DI SABATO 30 AGOSTO, L’ULTIMA ALLA 34ESIMA GIORNATA CONTRO LA CREMONESE
Dopo aver annunciato la vendita dei biglietti (e i relativi sold out) per le prime due gare di campionato contro Sassuolo e Cagliari, la SSC Napoli ha pubblicamente annunciato sul proprio sito anche le 12 gare stagionali in cui sarà possibile l’ingresso gratuito allo stadio Maradonaper gli Under 14. Un vantaggio economico non da poco anche per i tifosi maggiorenni che, come previsto dalla legge, potranno accompagnare i minori solo in qualità di genitori o di parenti fino al quarto grado, nella misura di massima di un minore per ciascun adulto e per un numero di manifestazioni sportive non inferiore al cinquanta per cento di quelle organizzate nel corso dell’anno.
Si inizierà subito in casa col Cagliari, alla prima al Maradona di sabato 30 agosto alle ore 20.45, mentre il secondo accesso agevolato sarà esperibile già alla quarta giornata, quando gli azzurri affronteranno il Pisa. Dopodiché sarà la volta delle gare con Genoa, Como, Hellas Verona, Sassuolo, Parma, Torino, Lecce fino alla 34esima giornata quando ci sarà la sfida alla Cremonese. E per quanto riguarda le partite di Champions e Coppa Italia? Anche in questo caso nessun dubbio: come annunciato dallo stesso club azzurro minori potranno fare il proprio ingresso allo stadio gratuitamente sia in occasione di 1 match della Fase Campionato della Champions League, sia degli ottavi di finale di Coppa Italia, con il nome dell’avversaria che sarà svelata direttamente dopo il sorteggio. Da ricordare che l’emissione dei titoli omaggio per gli Under 14 sarà possibile, esclusivamente, presso la rete dei punti vendita TicketOne indicati al link presente nell’apposita sezione del sito della SSC Napoli.
LE GARE NEL DETTAGLIO
Nel dettaglio tutte le partite in cui i minori under 14 potranno usufruire degli ingressi gratuiti allo Stadio Diego Armando Maradona:
– Cagliari
– Pisa
– Genoa
– Como
– Hellas Verona
– Sassuolo
– Parma
– Torino
– Lecce
– Cremonese
– Ottavi di Finale Coppa Italia*
– 1 partita della Fase Campionato di UCL*
(Le gare saranno definite dopo i sorteggi)
