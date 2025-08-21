NewsCalcioMercato

Mercato, una lieve divergenza sulle cifre non ha sbloccato l’affare per Miretti

By Riccardo Cerino
0

Alla fine, complice anche un infortunio rimediato nei giorni scorsi, Fabio Miretti resterà alla Juventus: la conferma arriva dal quotidiano Tuttosport di quest’oggi. Per il centrocampista reduce dal prestito al Genoa della scorsa stagione, il Napoli aveva offerto 12 milioni di euro più due di bonus, mentre il club bianconero non si era smosso dai 18 milioni iniziali e la trattativa non è quindi mai approdata in una fase avanzata.

La pista relativa a Miretti per il Napoli si è dunque raffreddata e così il classe 2003 si giocherà le proprie carte agli ordini di Igor Tudor, pur non rivestendo i gradi di titolare.

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
Interviste

Fra campo e mercato, parla ADL: “Costretto a vendere Kvara, altrimenti il suo…

News

ULTIM’ORA – Nuovo consulto per Lukaku, confermato il no…

News

Serie A – Sassuolo/Napoli: queste le probabili formazioni secondo il CdS

News

ULTIM’ORA – Inter, sorpasso al Napoli per Diouf? Trovato l’accordo…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.