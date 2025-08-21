Mercato, una lieve divergenza sulle cifre non ha sbloccato l’affare per Miretti

Alla fine, complice anche un infortunio rimediato nei giorni scorsi, Fabio Miretti resterà alla Juventus: la conferma arriva dal quotidiano Tuttosport di quest’oggi. Per il centrocampista reduce dal prestito al Genoa della scorsa stagione, il Napoli aveva offerto 12 milioni di euro più due di bonus, mentre il club bianconero non si era smosso dai 18 milioni iniziali e la trattativa non è quindi mai approdata in una fase avanzata.

La pista relativa a Miretti per il Napoli si è dunque raffreddata e così il classe 2003 si giocherà le proprie carte agli ordini di Igor Tudor, pur non rivestendo i gradi di titolare.