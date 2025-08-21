NewsCalcioMercato

Mercato Napoli – Per l’attacco si valuta un “gigante” del Genk

By Emilia Verde
0

Il Napoli, dopo l’infortunio di Lukaku, è alla ricerca di un attaccante che possa affiancare Lucca, ed uno dei nomi degli ultimi giorni arriva dal Genk. Il Corriere dello Sport scrive: “Resta in vetrina anche il nome di Tolu Arokodare, 24 anni, esploso lo scorso anno in Belgio con la maglia del Genk che ora lo valuta 20-25 milioni. Un gigante dell’area di rigore. Un altro nigeriano come Osimhen. Non è invece un nome caldo, ad oggi, Andrea Pinamonti del Sassuolo e reduce dal prestito al Genoa, così come Francesco Pio Esposito che l’Inter non lascia partire”.

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
News

CdS – Hojlund-Napoli, l’affare si può fare ma c’è un nodo da…

News

Infortunio Lukaku – Stamattina ci sarà un altro consulto in Belgio

News

SSCN – Ingresso gratuito per i minori di 14 anni, ecco le gare

News

De Laurentiis non ha dubbi: “Antonio Conte? Uno stakanovista sul lavoro, come…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.