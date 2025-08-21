Mercato Napoli – Per l’attacco si valuta un “gigante” del Genk

Il Napoli, dopo l’infortunio di Lukaku, è alla ricerca di un attaccante che possa affiancare Lucca, ed uno dei nomi degli ultimi giorni arriva dal Genk. Il Corriere dello Sport scrive: “Resta in vetrina anche il nome di Tolu Arokodare, 24 anni, esploso lo scorso anno in Belgio con la maglia del Genk che ora lo valuta 20-25 milioni. Un gigante dell’area di rigore. Un altro nigeriano come Osimhen. Non è invece un nome caldo, ad oggi, Andrea Pinamonti del Sassuolo e reduce dal prestito al Genoa, così come Francesco Pio Esposito che l’Inter non lascia partire”.

