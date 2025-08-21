Meloni: “Sondaggi col Napoli, ma il Sassuolo punta a trattenere i suoi uomini migliori”

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Roberto Meloni, agente di Laurientè, ecco le sue parole:
“Laurientè? Mi preoccuperei se segnasse contro il Napoli! Diciamo che ci sono stati dei sondaggi col Napoli, ma Carnevali è stato abbastanza chiaro: il Sassuolo ad oggi ha un attacco importante, difficilmente gli uomini migliori partiranno nell’ultima parte del mercato, poi vediamo se accadrà qualcosa.
Sabato credo che assisteremo ad una bella partita, il Sassuolo vorrà mostrare di non essere la società dell’anno scorso, vuol ben figurare”.