Meloni: “Sondaggi col Napoli, ma il Sassuolo punta a trattenere i suoi uomini migliori”

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Roberto Meloni, agente di Laurientè, ecco le sue parole:

“Laurientè? Mi preoccuperei se segnasse contro il Napoli! Diciamo che ci sono stati dei sondaggi col Napoli, ma Carnevali è stato abbastanza chiaro: il Sassuolo ad oggi ha un attacco importante, difficilmente gli uomini migliori partiranno nell’ultima parte del mercato, poi vediamo se accadrà qualcosa.