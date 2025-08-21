Marianucci: “Orgoglioso di essere al Napoli, con Conte posso solo crescere”

Luca Marianucci, nuovo acquisto del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio CrC. Ecco riportate le sue parole:

“È una grande soddisfazione per me essere a Napoli: posso solo imparare dai miei compagni di squadra, io sono pronto ad ascoltare ed applicare qualsiasi consiglio mi venga dato. Ritiri? Sono stati impegnativi sul piano fisico, ma sono cose che ci ritroveremo sia sabato che nelle prossime partite. Mi sono ambientato subito molto bene con la squadra: sono grandi campioni, ma soprattutto belle persone. Come si è visto in piazza a Castel di Sangro ci prendevamo già in giro (ride ndr), si è creato subito un buon feeling.

Fase difensiva? Sono concetti che aiutano tutta la squadra. Quando si difende molto alti si ha meno spazio da coprire e si è più vicini alla porta in caso di recupero del pallone e quindi si è più propositivi in attacco. Conte? È un campione ed un vincente, spero che mi trasmetta i suoi insegnamenti e la sua personalità. Sono un difensore a cui piace giocare molto con la palla, bravo tecnicamente, un buon marcatore: ho tanto su cui migliorare, ho iniziato adesso.

Musica? Ascolto il rap italiano: Sfera Ebbasta, Geolier, Marracash, Luché. Non ho avuto tempo di visitare bene la città, ma ne avrò sicuramente: sono riuscito a vedere solo il murales di Maradona finora. Sassuolo-Napoli? È un’emozione indescrivibile iniziare questa nuova stagione con tutti i miei compagni e provare a difendere lo scudetto che abbiamo in petto. Stiamo preparando la sfida nei minimi dettagli, il mister ci tiene molto a curare ogni aspetto: siamo pronti per fare una grande partita”.