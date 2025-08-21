La trasferta di Reggio Emilia sarà il primo ostacolo dell’anno: il Napoli vuole sfatare un tabù!

Ampio focus sul Napoli da parte del quotidiano Il Mattino di quest’oggi, quando mancano soltanto due giorni al via della nuova Serie A che vedrà gli azzurri affrontare in trasferta il Sassuolo. Proprio nell’impianto targato Mapei, il club azzurro alterna felici ricordi a giornate da dimenticare.

«Si conoscono le qualità dei campioni uscenti e conosco molto bene l’allenatore. Conte è un tecnico che stimo tanto. Ma se vogliamo centrare l’obiettivo finale, dobbiamo essere pronti a giocarcela anche contro le più forti», così il tecnico degli emiliani Fabio Grosso ieri. Il Napoli proverà a fare affidamento anche su Alessandro Buongiorno, in fase di pieno recupero da un infortunio che lo tiene lontano dai campi dallo scorso 27 aprile e deciso a riprendersi il suo posto al centro della difesa anche in ottica Nazionale. Incombe, fra le altre cose, il precedente dello scorso anno: l’avventura azzurra di Conte era cominciata con lo choc dello 0-3 a Verona (proprio senza Buongiorno). Evitare inciampi sarà il primo obiettivo per i campioni in carica.