Infortunio Lukaku – Stamattina ci sarà un altro consulto in Belgio

L’attaccante del Napoli Romelu Lukaku dovrà stare ai box per almeno tre mesi, dopo l’infortunio subito durante l’amichevole contro l’Olympiacos, e dopo il primo consulto in Belgio una cosa è chiara, non ci sarà l’operazione. Il Mattino scrive: “Ma intanto, stamattina, per essere certo al 100 per 100, è atteso da un altro consulto organizzato proprio dai professionisti della federazione del Belgio perché Romelu vuole avere pochi dubbi sul fatto che la strada intrapresa non nasconda delle trappole e dei contrattempi. Perché sarebbe un bel guaio se, iniziata la terapia, tra qualche settimana dovesse scoprire che serve l’operazione. Dunque, questa mattina, intorno alle 11, altri medici vedranno la lesione alla coscia sinistra e poi, alla fine, ci sarà la decisione finale. Ma a questo punto, dopo la diagnosi di ieri, Lukaku non dovrebbe operarsi. Nelle ultime ore, erano stati presi dei contatti anche con il professor Lasse Lempainen che è specialista in Chirurgia Ortopedica e che era candidato a un’ulteriore consulto. In vista di un intervento. Ma per ora non se ne fa nulla”.

