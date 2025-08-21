NewsCalcioIn Evidenza

“Il Napoli è l’unica squadra ad aver fatto un vero mercato”

By Emanuele Arinelli
0
A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Claudio Brachino, giornalista. Le sue parole:

Factory della Comunicazione

 

“Prima dell’infortunio di Lukaku, pensavo che il Napoli ai nastri di partenza dopo un’estate un po’ strana fatta di un mercato privo di sogni, fosse nel prossimo campionato la vera protagonista con l’Inter.
Il Napoli è l’unica squadra ad aver fatto un vero mercato, ha tenuto chi doveva tenere e si è rinforzato.
Lucca è un giovane importante, De Bruyne è un grande campione e ai nastri di partenza il Napoli è la più forte italiana. In campo Europeo non so, ma in Italia è certamente la squadra più forte.
Gattuso mi piace, mi piaceva da giocatore, non è un grande allenatore come visione, ma come voglia, aggressività e spinta è grandissimo. E all’Italia questo serve in questo momento: serve far sentire il gruppo, un gruppo.
Si andrà ai playoff e poi inizierà un viaggio complicato, ma vincere tutte le partite e fare tanti gol è l’obiettivo, poi si vedrà. Gattuso ha le caratteristiche giuste come coaching psicologico”.
Potrebbe piacerti anche
Interviste

L’arbitro Maresca smentisce: “Non è vero che ho chiesto di non arbitrare…

News

In un libro la vita di Giorgio Ascarelli, il manager che cent’anni fa portò il…

News

La trasferta di Reggio Emilia sarà il primo ostacolo dell’anno: il Napoli vuole…

News

SSCN – Tattica e velocità nel menu odierno in preparazione alla gara contro il…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.