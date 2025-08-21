“Il Napoli è l’unica squadra ad aver fatto un vero mercato”
A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Claudio Brachino, giornalista. Le sue parole:
“Prima dell’infortunio di Lukaku, pensavo che il Napoli ai nastri di partenza dopo un’estate un po’ strana fatta di un mercato privo di sogni, fosse nel prossimo campionato la vera protagonista con l’Inter.
Il Napoli è l’unica squadra ad aver fatto un vero mercato, ha tenuto chi doveva tenere e si è rinforzato.
Lucca è un giovane importante, De Bruyne è un grande campione e ai nastri di partenza il Napoli è la più forte italiana. In campo Europeo non so, ma in Italia è certamente la squadra più forte.
Gattuso mi piace, mi piaceva da giocatore, non è un grande allenatore come visione, ma come voglia, aggressività e spinta è grandissimo. E all’Italia questo serve in questo momento: serve far sentire il gruppo, un gruppo.
Si andrà ai playoff e poi inizierà un viaggio complicato, ma vincere tutte le partite e fare tanti gol è l’obiettivo, poi si vedrà. Gattuso ha le caratteristiche giuste come coaching psicologico”.