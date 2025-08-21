“Prima dell’infortunio di Lukaku, pensavo che il Napoli ai nastri di partenza dopo un’estate un po’ strana fatta di un mercato privo di sogni, fosse nel prossimo campionato la vera protagonista con l’Inter.

Il Napoli è l’unica squadra ad aver fatto un vero mercato, ha tenuto chi doveva tenere e si è rinforzato.

Lucca è un giovane importante, De Bruyne è un grande campione e ai nastri di partenza il Napoli è la più forte italiana. In campo Europeo non so, ma in Italia è certamente la squadra più forte.