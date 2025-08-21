Il Mattino – Niente operazione per Lukaku, si procederà solo con la terapia

Dopo il consulto in Belgio si è deciso che per l’infortunio di Romelu Lukaku non ci sarà bisogno dell’operazione. Il Mattino scrive: “Nessuna operazione. Per il momento. A Bruxelles, dove ieri mattina Romelu Lukaku è volato per un consulto con i medici di fiducia della sua nazionale, hanno confermato la diagnosi ma dilatato (di un po’) i tempi di recupero: 4 mesi. Minimo. E hanno deciso che, per il momento, si può anche procedere senza intervento chirurgico. Cosa che ha fatto fare i salti di gioia a Lukaku che di entrare in sala operatoria non aveva alcuna voglia. Il suo recupero è affidato totalmente alla terapia conservativa. Poiché hanno lasciato a lui la scelta finale, lui ha scelto. Ovviamente, con il conforto dei medici di fiducia guidati dal professore Kristof Sas che hanno avallato la sua decisione di non sottoporre i suoi muscoli a un’operazione. «Non ce ne è bisogno, non accorcia i tempi del ritorno in campo»”.

