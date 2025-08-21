NapoliCalcioNews

Hojlund Napoli, il nodo delle liste tra Serie A e Champions League

By Diego Marino
Il possibile arrivo di Rasmus Højlund al Napoli potrebbe rappresentare un colpo di mercato importante, ma allo stesso tempo pone interrogativi legati alle liste per Serie A e Champions League. Il classe 2003, talento in prospettiva ma già protagonista in Premier League, si inserirebbe in una rosa che deve fare i conti con regole molto diverse tra campionato italiano ed Europa.

Serie A, vantaggio Under 22

In Serie A il regolamento è più flessibile. La Lista A prevede 25 posti complessivi:
• 4 calciatori cresciuti nel vivaio nazionale
• 4 cresciuti nel club
• 17 over 22

Gli Under 22 (nati dal 2003 in poi) non occupano spazio in lista.
Questo significa cheHojlund al Napoli non andrebbe a intaccare i posti riservati agli over, ma si aggiungerebbe liberamente come Under 22, affiancando altri giovani come Ferrante, Marianucci e Hasa. Una scelta che permetterebbe al club di Conte di mantenere intatta la struttura degli over e aggiungere un potenziale titolare in attacco senza sacrifici.

Champions League, regole più rigide

Discorso diverso in Champions League, dove la UEFA distingue tra Lista A e Lista B:
• La Lista A prevede 17 over, oltre ai calciatori formati nel vivaio.
• La Lista B è riservata agli Under 21 che abbiano trascorso almeno due anni consecutivi nel club: requisito che Hojlund non soddisfa.

Praticamente:Hojlund al Napoli in Champions occuperebbe un posto tra i 17 over, costringendo Conte e la dirigenza a scelte delicate. Per far posto al danese, un attaccante come Lukaku o un esterno offensivo potrebbe restare fuori lista nella prima parte della competizione.

Scenari possibili
• Højlund dentro, Lukaku fuori fino a gennaio: scelta conservativa che lascia spazio al danese come riferimento offensivo.
• Højlund con Lukaku e nuovo attaccante: ipotesi ambiziosa, ma costringerebbe Conte a sacrificare un esterno.
• Serie A più semplice: in campionato Højlund sarebbe inserito senza alcun problema, visto lo status da Under 22.

Il tema “Hojlund Napoli” non riguarda solo il mercato, ma anche la gestione tecnica e regolamentare delle liste. In Serie A l’inserimento è immediato e senza complicazioni; in Champions, invece, Conte dovrà trovare il giusto equilibrio per non rinunciare a un giocatore chiave nei momenti decisivi.

