Gutierrez al Napoli, 23 bonus in Liga: Conte accoglie un terzino offensivo

ARRIVATO DAL GIRONA PER CIRCA 20 MILIONI DI EURO COMPLESSIVI, LO SPAGNOLO VA AD ARRICCHIRE IL REPARTO DIFENSIVO DI CONTE. ECCO I SUOI NUMERI NELLE COMPETIZIONI PRINCIPAL

Arrivato dal Girona per 18 milioni di euro più di 2 di bonus, Miguel Gutierrez è un nuovo giocatore del Napoli (qui le schede fantacalcio di De Bruyne, Lang, Lucca e Beukema, altri nuovi acquisti degli azzurri). Terzino sinistro , che però all’occorrenza può giocare anche leggermente più avanzato, lo spagnolo va ad arricchire il reparto degli esterni difensivi della squadra di Conte. Con questo rinforzo, i partenopei allungano ulteriormente la propria rosa in vista di un’annata in cui gli impegni, data la partecipazione in Champions, aumenteranno rispetto alla scorsa.

Come detto, Gutierrez è un terzino sinistro, ruolo in cui troverà la concorrenza di Olivera e Spinazzola . Tuttavia, dati i diversi fronti su cui competerà il Napoli, lo spagnolo dovrebbe trovare spazio nel corso della stagione. Da vedere se Conte lo sfrutterà più in campionato o in Europa. Bisogna sottolineare, inoltre, che Spinazzola potrebbe essere utilizzato anche come alternativa a Lang in avanti, con la concorrenza per una maglia da terzino che andrebbe così a ridursi. In Liga Gutierrez ha ottenuto 23 bonus (5 gol e 18 assist) in 107 presenze : uno ogni 4,6 partite circa, numeri non banali per un difensore. Si tratta dunque di un profilo interessante in ottica fantacalcio : l’incognita più grande, soprattutto nei mesi iniziali, rimane quella legata alla titolarità. Difficilmente, infatti, Conte si priverà spesso di un uomo di fiducia come Olivera nelle prime uscite stagionali. Quotato 20 crediti al Fantacampionato Gazzetta , può essere un quarto o quinto slot. È da tenere in considerazione anche come potenziale innesto a stagione in corso, in modo da poter monitorare il suo minutaggio nelle prime giornate. Alle aste si può investire su di lui, ma senza esagerare: meglio non andare oltre il 2% del proprio budget per averlo. L’ideale sarebbe acquistarlo in coppia con un altro esterno sinistro del Napoli.

Fonte: Gazzetta dello Sport