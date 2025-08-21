Gianfranco Paglia, capitano del Gruppo sportivo paralimpico della Difesa: “Ancora una volta la tifoseria ‘disabile’ esclusa dallo Stadio Maradona di Napoli”
“Ancora una volta la tifoseria ‘disabile’ esclusa dallo Stadio Maradona di Napoli. Nonostante gli incontri interlocutori che ho personalmente avuto con il sindaco Manfredi e con l’amministrazione comunale, che avevano garantito una disponibilità economica per i lavori che consentisse ai tifosi portatori di handicap di vedere la partita allo Stadio, ancora oggi nulla è stato fatto.
Lo afferma il tenente colonnello Gianfranco Paglia, medaglia d’Oro al Valor militare e capitano del Gruppo sportivo paralimpico della Difesa.
Fra pochissimo -secondo quanto riportato da Tuttonapoli- inizia il campionato e gli esclusi restano tali. Grazie Sindaco per aver disatteso le promesse e per aver riportato Napoli, città che amo, alla ribalta mediatica per considerare i disabili come ultimi. Grazie per aver fatto dell’inclusione solo uno spot propagandistico rendendo nei fatti Napoli una città incivile”.