Gianfranco Paglia, capitano del Gruppo sportivo paralimpico della Difesa: “Ancora una volta la tifoseria ‘disabile’ esclusa dallo Stadio Maradona di Napoli”

By Emanuele Arinelli
0

“Ancora una volta la tifoseria ‘disabile’ esclusa dallo Stadio Maradona di Napoli. Nonostante gli incontri interlocutori che ho personalmente avuto con il sindaco Manfredi e con l’amministrazione comunale, che avevano garantito una disponibilità economica per i lavori che consentisse ai tifosi portatori di handicap di vedere la partita allo Stadio, ancora oggi nulla è stato fatto.
Lo afferma il tenente colonnello Gianfranco Paglia, medaglia d’Oro al Valor militare e capitano del Gruppo sportivo paralimpico della Difesa.

Factory della Comunicazione

Fra pochissimo -secondo quanto riportato da Tuttonapoli- inizia il campionato e gli esclusi restano tali. Grazie Sindaco per aver disatteso le promesse e per aver riportato Napoli, città che amo, alla ribalta mediatica per considerare i disabili come ultimi. Grazie per aver fatto dell’inclusione solo uno spot propagandistico rendendo nei fatti Napoli una città incivile”.

