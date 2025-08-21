Enrico Fedele: “Il Napoli ha fatto la campagna acquisti più confusa della storia”

Nel corso dell’appuntamento odierno con Maracana sulle frequenze di TMW Radio è intervenuto Enrico Fedele. Queste le sue parole riportate da Tuttomercatoweb:

Come va giudicato il mercato del Napoli?

“Il Napoli ha fatto la campagna acquisti più confusa della storia. Il Napoli lo scorso anno ha fallito nel girone di ritorno quando ha avuto 13 infortuni e ha fatto 13 punti sui 27 disponibili. È mancato un esterno in grado di fare 10-12 gol, il Napoli vince lo Scudetto per un girone d’andata strepitoso e un regalo dell’Inter nel girone di ritorno. Il Napoli non prende Ndoye per cinque milioni e ha deciso di prendere tutti giocatori che non hanno mai segnato in carriera. Il Napoli deve fare 70 gol, con l’arrivo di De Bruyne è obbligato a giocare con il rombo di centrocampo. Ha preso il sostituto di Anguissa? Sabato inizia il campionato, fino a ieri il Napoli voleva Diouf e oggi l’Inter lo ha preso in poche ore.

Da dove nasce questa confusione del Napoli?

De Bruyne è stato preso all’insaputa di Conte, De Laurentiis lo ha preso per dimostrare che era disposto a spendere. Ha speso 21,5 milioni di euro per un portiere, con tutto quello che serviva al Napoli che senso ha fare un investimento del genere? C’era l’accordo con Allegri e Conte sarebbe dovuto andare alla Juventus, poi si è deciso di proseguire insieme”.