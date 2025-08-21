BASEL,SWITZERLAND,04.NOV.14 - SOCCER - UEFA Champions League, group stage, FC Basel vs PFC Ludogorets Razgrad. Image shows the rejoicing of Breel Embolo (Basel). Photo: GEPA pictures/ EQ Images / Melanie Duchene - ATTENTION - COPYRIGHT FOR AUSTRIAN CLIENTS ONLY
NewsCalcioIn Evidenza

“Embolo è il giusto profilo per il Napoli”

By Emanuele Arinelli
A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Gianluca Di Domenico, agente sportivo. Le sue parole:

“Embolo ha esperienza internazionale perché non solo ha giocato sempre bene nella Nazionale svizzera ma ha giocato anche in Bundesliga, Ligue 1. Embolo è un giocatore molto fisico, talvolta mette troppa fisicità, è simile a Lukaku nella fisicità nel volume di corsa e nel puntare la porta.
Ha debuttato nel Basilea e inizialmente era un centrocampista difensivo, poi fu spostato sulle fasce e poi come attaccante ed è in questo ruolo che si esprime al meglio. Embolo è il giusto profilo per il Napoli, Manna conosce benissimo i giocatori svizzeri e anche quelli di non primissima fascia. Anche il West Ham è interessatissimo ad Embolo.
È sul mercato e non convocandolo, il club di appartenenza, il Monaco, ha fatto capire che aspetta solo l’offerta per cederlo.
Conosco Gattuso, lo conosco personalmente e lui è più che un coaching, è preparatissimo e nella nazionale italiana certamente farà bene”.
