Elmas, il dodicesimo perfetto, sogna il ritorno in azzurro

Elmas, la luce degli occhi di mister Spalletti. Calciatore duttile che, probabilmente, è andato via troppo in fretta in un anno in cui era difficile per tutti. Ora si parla insistentemente di un suo ritorno. Scrive il CdS: “Elmas sogna il ritorno a Napoli dopo essere andato via un anno e mezzo fa per poco più di venti milioni. Al Lipsia, però, ha avuto poco spazio. Non è andata come sperava. Da gennaio al Torino in prestito ha segnato quattro gol in Serie A confermandosi giocatore di valore dopo essere stato prezioso nell’anno dello scudetto con Spalletti. Il dodicesimo perfetto che può ricoprire lo stesso ruolo anche ora con ambizioni rinnovate e con Conte in panchina. Nelle idee del club, infatti, Elmas andrebbe a completare il pacchetto degli esterni potendo comunque essere impiegato anche in altri ruoli sulla trequarti e a centrocampo. Sui social intanto non ha mai cambiato la sua foto profilo mentre bacia la coppa scudetto del 2023: una sorta di cerchio che potrebbe chiudersi molto presto. Elmas era arrivato al Napoli giovanissimo nel 2019. In quattro stagioni e mezzo ha segnato in totale 19 gol. Ora, all’età di 25 anni, nel pieno della propria carriera, si sente pronto per tornare a dare il suo contributo. Ha grandi motivazioni e il Napoli lo sa. Lipsia permettendo.”