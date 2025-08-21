De Laurentiis: “Ho dovuto cedere Kvara perché il suo procuratore minacciava di ricorrere all’articolo 17″

Sul lavoro è instancabile, proprio come me. È chiaro che entrambi amiamo profondamente ciò che facciamo, e per me questo è fondamentale

Su Conte: “Molti anni fa lo incontrai alle Maldive. Sul lavoro è instancabile, proprio come me. È chiaro che entrambi amiamo profondamente ciò che facciamo, e per me questo è fondamentale . Polemico? Lei dice polemico, io preferisco dire visionario. A 34 anni mi sentivo pronto per pronunciare la frase decisiva: “da ora si fa come dico io”. E, tutto sommato, è andata piuttosto bene”.

Il presidente ha anche parlato della cessione di Kvaratskhelia: “ Ho dovuto cederlo perché il suo procuratore minacciava di ricorrere all’articolo 17 . Dopo la prima straordinaria stagione del georgiano, ci siamo subito mossi per negoziare un rinnovo, aumentando il suo stipendio e proponendogli una cifra molto significativa, consapevoli che un compenso troppo basso avrebbe attirato l’interesse di molti club pronti a offrirgli contratti faraonici. Tuttavia, il suo agente, Mamuka Jugeli, aveva altri piani sia per sé sia per il giocatore.

