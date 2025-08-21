NewsCalcioNapoli

Conte: “Due scudetti di fila col Napoli? Dobbiamo restare calmi e far parlare il campo”

By Emanuela Menna
Antonio Conte ha rilasciato alcune dichiarazioni a SportMediaset, ecco le sue parole:

«Vincere due scudetti col Napoli? Già il fatto che uno potrebbe essere il primo allenatore a vincere due scudetti col Napoli vuol dire che prima non c’è mai stato nessuno, quindi questo fa già capire la difficoltà di fare questa cosa e dobbiamo stare belli calmi» dice Antonio Conte, allenatore azzurro che è tornato a parlare a ridosso dell’esordio in campionato contro il Sassuolo.

Il Napoli parte da favorito? «Non penso che debba essere l’allenatore a rispondere a questa domanda, ci sono gli esperti e fanno le loro griglie e dicano se siamo completi o meno. Nel precampionato tutti dicono di aver lavorato bene. Anche noi abbiamo lavorato, ma ora dobbiamo portare tutto sul campo. Non mi interessa chi sono gli avversari. L’importante è che gli altri possano vedere il Napoli come un avversario nella lotta per lo scudetto».
Conte non è preoccupato dall’assenza di Lukaku, però. «Se è stato preso è perché speriamo che Lucca possa aiutare la squadra. L’abbiamo preso per farlo crescere dietro a Lukaku e vedremo quanto tempo ci vorrà e quanto ci saprà dare» ha concluso.

 

Fonte: Il Mattino

