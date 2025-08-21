Attacco azzurro: Hojlund e le sue alternative

Le ipotesi ed i profili seguiti per l’attacco azzurro. Ne scrive La Gazzetta dello Sport: “Uno è appunto Hojlund, che guida il gruppettino, mentre alle spalle si scorge Nicolas Jackson (24 anni) e a chiudere è spuntato da un po’ Tolu Arokodare (25 a novembre). Se il Manchester United e il giocatore vorranno, sarà possibile inquadrare l’affare sulla base del prestito oneroso (cinque milioni) con diritto (da quantificare). I margini esistono ma la volontà del calciatore pesa e Hojlund – così¬ come chiarito col Milan – vuole smetterla di sentirsi precario, chiede garanzie, sarebbe perfetto per lui un riscatto obbligatorio, toglierebbe pressioni e concederebbe certezze. Manna, al lavoro, anche con il Chelsea, per intuire la fattibilità del prestito di Jackson. E poi, scivolando lateralmente, ha attivato contatti in Belgio, al Genk, dove gioca Tolu Arokodare, nigeriano, “fisicaccio” da urlo. Ma l’uno e l’altro, rispettosamente, stanno dietro Hojlund: la maglia, se vuole, sarà indiscutibilmente sua, dovrà metterci solo nome e numero”

