CalcioNapoliNews

Attacco azzurro: Hojlund e le sue alternative

By Gabriella Calabrese
0

Le  ipotesi ed i profili seguiti per l’attacco azzurro. Ne scrive La Gazzetta dello Sport: “Uno è appunto Hojlund, che guida il gruppettino, mentre alle spalle si scorge Nicolas Jackson (24 anni) e a chiudere è spuntato da un po’ Tolu Arokodare (25 a novembre). Se il Manchester United e il giocatore vorranno, sarà possibile inquadrare l’affare sulla base del prestito oneroso (cinque milioni) con diritto (da quantificare). I margini esistono ma la volontà del calciatore pesa e Hojlund – così¬ come chiarito col Milan – vuole smetterla di sentirsi precario, chiede garanzie, sarebbe perfetto per lui un riscatto obbligatorio, toglierebbe pressioni e concederebbe certezze. Manna, al lavoro, anche con il Chelsea, per intuire la fattibilità del prestito di Jackson. E poi, scivolando lateralmente, ha attivato contatti in Belgio, al Genk, dove gioca Tolu Arokodare, nigeriano, “fisicaccio” da urlo. Ma l’uno e l’altro, rispettosamente, stanno dietro Hojlund: la maglia, se vuole, sarà indiscutibilmente sua, dovrà metterci solo nome e numero”

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
Calcio

Vettosi: “Il Napoli può investire ancora un centinaio di milioni”

Calcio

Elmas, il dodicesimo perfetto, sogna il ritorno in azzurro

Calcio

Ulivieri: “Escludere Israele non è una questione politica, ma umana”

Calcio

Appuntamento con Mister Conte per la prima conferenza

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.