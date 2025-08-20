Vincente, sostenibile, virtuoso: è il Napoli di ADL che vola

Napoli, crescita costante e non solo sul terreno di gioco. Aurelio De Laurentiis guida un club vincente sotto tutti i punti di vista. Scrive il CdS: “Un gol dopo l’altro, dentro e fuori dal campo. Nell’anno del quarto scudetto, il secondo in tre stagioni, c’è un altro Napoli che vince e si afferma come brand a livello mondiale. Non più la Cenerentola del ballo, oggi è la squadra da battere. E i risultati sportivi vanno di pari passo con quelli aziendali, che continuano a progredire grazie al lavoro congiunto del presidente Aurelio De Laurentiis e dell’ad Andrea Chiavelli. In un calcio moderno in cui la gestione finanziaria ricopre un ruolo sempre più cruciale, il Napoli è stato incoronato da Football Benchmark come il club più sostenibile del mondo. Un percorso virtuoso intrapreso da tempo, in sinergia con la crescita del brand del club della famiglia De Laurentiis. Gli ultimi tre anni hanno fatto registrare un’accelerazione significativa, facendo passare il valore del brand dai 139 milioni del 2021 ai 240 milioni attuali, con un miglioramento dell’11% soltanto negli ultimi 12 mesi. In Italia solo la Roma ha fatto meglio in percentuale (+15%) ma il club dei Friedkin non solo ha perso una posizione nel ranking rispetto al 2024 (passando dalla 23ª alla 24ª), ma è anche lontano in classifica generale.”

Factory della Comunicazione