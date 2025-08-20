NewsCalcioMercato

ULTIM’ORA – Si avvicina il ritorno di Elmas! Si attende la risposta del Lipsia all’ultima offerta azzurra

By Riccardo Cerino
0

Dopo un anno e mezzo trascorso fra Lipsia e Torino, Elijf Elmas si avvicina a grandi passi al ritorno al Napoli. Il club azzurro, stando a quanto riportato dagli esperti di mercato Fabrizio Romano e Matteo Moretto, avrebbe offerto al Lipsia 1,5 milioni di euro per ottenere il cartellino del macedone in prestito, più un diritto di riscatto fissato a 11,5 milioni.

Quattro stagioni e mezzo ed uno scudetto da protagonista in maglia azzurra, Elmas ora è pronto a riapprodare all’ombra del Vesuvio. Mentre il ds Manna lavora accuratamente alla sostituzione dell’infortunato Romelu Lukaku, il classe 1999 sarà in grado di dare maggiori soluzioni ad Antonio Conte in una stagione che si preannuncia ricca d’impegni.

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
News

Giornata decisiva per Juanlu? Napoli e Siviglia pronti ad un nuovo incontro

News

Dzeko sull’ex azzurro:«Spalletti uno dei migliori: va soprattutto capito, è il…

News

Scudetto 2026. Per i bookie c’è una grande favorita

News

Il Napoli si fionda su Hojlund per sostituire Lukaku

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.