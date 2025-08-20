ULTIM’ORA – Si avvicina il ritorno di Elmas! Si attende la risposta del Lipsia all’ultima offerta azzurra

Dopo un anno e mezzo trascorso fra Lipsia e Torino, Elijf Elmas si avvicina a grandi passi al ritorno al Napoli. Il club azzurro, stando a quanto riportato dagli esperti di mercato Fabrizio Romano e Matteo Moretto, avrebbe offerto al Lipsia 1,5 milioni di euro per ottenere il cartellino del macedone in prestito, più un diritto di riscatto fissato a 11,5 milioni.

Quattro stagioni e mezzo ed uno scudetto da protagonista in maglia azzurra, Elmas ora è pronto a riapprodare all’ombra del Vesuvio. Mentre il ds Manna lavora accuratamente alla sostituzione dell’infortunato Romelu Lukaku, il classe 1999 sarà in grado di dare maggiori soluzioni ad Antonio Conte in una stagione che si preannuncia ricca d’impegni.