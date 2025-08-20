var
UFFICIALE, Serie B – Gli arbitri designati a dirigere la prima giornata

By Gabriella Calabrese
Si rendono noti i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, VAR e AVAR che dirigeranno le gare valide per la 1ª giornata del Campionato di Serie B 2025/26 in programma da venerdì 22 a lunedì 25 agosto.

 

PESCARA – CESENA Venerdì 22/08 h. 20.30

FOURNEAU

ROSSI L. – RINALDI

IV:      MASSIMI

VAR:     NASCA (ON–SITE STADIO “ADRIATICO”)

AVAR:      PRONTERA (ON-SITE STADIO “ADRIATICO”)

 

EMPOLI – PADOVA Sabato 23/08 h. 19.00

FERRIERI CAPUTI

GALIMBERTI – CATALLO

IV:      PERRI

VAR:     CAMPLONE

AVAR:      DI VUOLO

 

VIRTUS ENTELLA – JUVE STABIA Sabato 23/08 h. 19.00

CALZAVARA

MASTRODONATO – DI MONTE

IV:       PERENZONI

VAR: SERRA (ON-SITE STADIO “E.SANNAZZARI”)

AVAR:  GUALTIERI (ON-SITE STADIO “E. SANNAZZARI”)

 

MONZA – MANTOVA Sabato 23/08 h. 21.00 

COLOMBO

CECCONI – LAGHEZZA

IV:     GALIPÒ

VAR:     MARINI

AVAR:     RUTELLA

 

PALERMO – REGGIANA Sabato 23/08 h. 21.00

PEZZUTO

DI GIACINTO – PASCARELLA

IV:      VOGLIACCO

VAR:     VOLPI

AVAR:     DEL GIOVANE

 

SPEZIA – CARRARESE Domenica 24/08  h. 19.00

PAIRETTO

TRINCHIERI – VOTTA

IV:     VINGO

VAR:     MAGGIONI

AVAR:      ABISSO

 

VENEZIA – BARI Domenica 24/08 h. 19.00

DI MARCO

BITONTI – REGATTIERI

IV:     LIOTTA

VAR:     MAZZOLENI

AVAR:     BONACINA

 

CATANZARO – SÜDTIROL Domenica 24/08 h. 21.00

ALLEGRETTA

ROSSI C. – BELSANTI

IV:     RECCHIA

VAR:      MARESCA

AVAR:       GARIGLIO

 

FROSINONE – AVELLINO Domenica 24/08 h. 21.00

DIONISI

ROSSI M. – EL FILALI

IV:       MADONIA

VAR:      GIUA

AVAR:      PATERNA

 

SAMPDORIA – MODENA Lunedì 25/08 h. 20:30

PICCININI (foto)

GARZELLI – GIUGGIOLI

IV:     ZANOTTI

VAR:    MERAVIGLIA

AVAR:      MARINELLI

