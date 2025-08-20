CalcioNewsSerie A

UFFICIALE, serie A: tutti gli arbitri designati per la 1ª giornata

By Gabriella Calabrese
0

Si rendono noti i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, VAR e AVAR che dirigeranno le gare valide per la 1ª giornata del Campionato di Serie A 2025/26 in programma da sabato 23 a lunedì 25 agosto.

 

GENOA – LECCE Sabato 23/08 h. 18.30

MASSA (foto)

COSTANZO – BIANCHINI

IV: ZANOTTI

VAR: ABISSO

AVAR: MARESCA

 

SASSUOLO – NAPOLI Sabato 23/08 h. 18.30

AYROLDI

LO CICERO – YOSHIKAWA

IV: RAPUANO

VAR: DI BELLO

AVAR: AURELIANO

 

MILAN – CREMONESE Sabato 23/08 h. 20.45

COLLU

DI GIOIA – MOKHTAR

IV: BONACINA

VAR: DOVERI

AVAR: GHERSINI

 

ROMA – BOLOGNA Sabato 23/08 h. 20.45

ZUFFERLI

MONDIN – MINIUTTI

IV: MARCHETTI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: FABBRI

 

CAGLIARI – FIORENTINA h. 18.30

SOZZA

FONTEMURATO – BIFFI

IV: MUCERA

VAR: DI PAOLO

AVAR: GUIDA

 

COMO – LAZIO h. 18.30

MANGANIELLO

MELI – ALASSIO

IV: TURRINI

VAR: AURELIANO

AVAR: CHIFFI

 

ATALANTA – PISA h. 20.45

ARENA

PALERMO – POLITI

IV: MARINELLI

VAR: GHERSINI

AVAR: DOVERI

 

JUVENTUS – PARMA h. 20.45

MARCENARO

SCATRAGLI – ZINGARELLI

IV: SACCHI

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: FABBRI

 

UDINESE – H. VERONA Lunedì 25/08 h. 18.30

TREMOLADA

MORO – CECCON

IV: PERENZONI

VAR: GARIGLIO

AVAR: GUIDA

 

INTER – TORINO Lunedì 25/08 h. 20.45

LA PENNA

DEI GIUDICI – CAVALLINA

IV: CREZZINI

VAR: PATERNA

AVAR: CHIFFI

