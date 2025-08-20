Stephane Dalmat: “L’infortunio di Lukaku crea più incognite alla lotta al vertice del Napoli”

Stephane Dalmat ha parlato del pre-campionato e della nuova stagione di Serie A alle porte ai microfoni di News.Superscommesse.it. Nel seguente estratto, l’opinione del francese sulle potenziali protagoniste del nuovo imminente campionato e sui migliori colpi di mercato chiusi finora in questa sessione estiva. L’ex calciatoreha parlato del pre-campionato e della nuova stagione di Serie A alle porte ai microfoni di News.Superscommesse.it. Nel seguente estratto,sulle potenziali protagoniste del nuovo imminente campionato e sui migliori colpi di mercato chiusi finora in questa sessione estiva.

È vicinissimo l’inizio del campionato di Serie A. Quali squadre Stéphane Dalmat inserisce tra le prime quattro?

“Il Napoli ha fatto una bellissima stagione lo scorso anno, ha vinto due campionati negli ultimi tre anni e resta una delle più forti in Italia. Quest’anno non so se riuscirà a mantenere certi livelli, perché con la Champions League da giocare ci saranno più difficoltà. Ha una rosa buona e resta una delle favorite, anche se la perdita di Lukaku nelle ultime ore può essere un serio problema per Conte, perché lui è un attaccante che fa la differenza.

All’Inter sono cambiate alcune cose, ma resta sempre una squadra creata per vincere, quindi resto fiducioso. Dico Inter al primo posto, poi Napoli, Juventus e Milan”.

Quale è stato, finora, il miglior acquisto della Serie A in questa sessione estiva di mercato, secondo Stéphane Dalmat?

“Modrić è stato un gran bel colpo da parte del Milan, perché darà più forza all’immagine di questo club, non soltanto in campo, ma penso che l’arrivo più importante sia stato quello di De Bruyne al Napoli, perché è un giocatore fantastico, con tantissima qualità e ha fatto la storia del Manchester City. Da lui mi aspetto di vedere grandi cose. È anche vero che il mercato non è ancora finito, quindi bisogna aspettare ancora un po’. Se arrivasse Lookman all’Inter, diventerebbe lui il colpo più grande di questa stagione”.