SSCN – Accesso allo stadio per i tifosi con disabilità

La comunicazione sul sito ufficiale della società – La SSC Napoli, in collaborazione con TicketOne, sta implementando una nuova piattaforma digitale finalizzata – fra le altre cose – a semplificare le procedure di accesso dei tifosi con disabilità.

Factory della Comunicazione

Nei tempi tecnici di realizzazione della suddetta procedura, non sarà possibile distribuire nuovi codici, ma verrà confermata la validità degli oltre 2.000 codici rilasciati e regolarmente utilizzati nel corso della stagione sportiva 2024/2025, garantendo l’accesso e la saturazione dei posti disponibili ad un’ampia platea di tifosi.

Il temporaneo disagio legato a questa contingenza verrà compensato da procedure informatiche più semplici e performanti che la Società e TicketOne – nel massimo rispetto delle categorie in oggetto – si impegnano ad attivare nel minor tempo possibile.