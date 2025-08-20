Sky – Lukaku non si opera, via alla terapia conservativa
Romelu Lukaku non si opera. Questa la decisione, secondo quanto riferito da Sky Sport, maturata dopo il consulto medico avvenuto nella giornata di oggi in Belgio. L’attaccante, come scrive Tuttomercatoweb, dopo l’infortunio muscolare che lo ha colpito nell’amichevole contro l’Olympiakos, di comune accordo con il Napoli ha deciso dunque di non procedere con l’operazione. Spazio dunque alla seconda opzione, ovvero la terapia conservativa.
I tempi di recupero – In seguito a questa decisione, in attesa dell’inizio della terapia di recupero, i tempi stimati per il rientro in campo sono di 3/4 mesi.
Fuori dalla lista Champions – L’altra decisione del Napoli, diretta conseguenza dell’infortunio di Lukaku, è l’esclusione dell’attaccante belga dalla lista UEFA per la Champions League. Ora dunque spazio al mercato, con lo stesso Napoli che in questi ultimi giorni della sessione estiva andrà alla ricerca di un nome che possa affiancare Lucca nell’attacco di Antonio Conte.