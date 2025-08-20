Scudetto 2026. Per i bookie c’è una grande favorita

Tutto pronto per l’inizio del nuovo campionato sebbene il mercato resti aperto anche per la settimana successiva per consentire ai club di fare gli ultimi acquisti e perfezionare le rose. Tutti di corsa a caccia del Napoli, che aveva vinto il titolo nel maggio scorso: e allora scopriamo le quote favorita Serie A

Il Napoli ha vinto l’ultimo scudetto battendo in volata l’Inter di Simone Inzaghi per un solo punto. Ed è normale, allora, che i bookie dei principali siti di scommesse italiani e internazionali collochino la squadra di Conte sul podio come grande favorita anche per il prossimo campionato nonostante il grave infortunio di Lukaku. Probabile che il belga torni soltanto nel 2026 ma il mercato sontuoso del presidente De Laurentiis ha convinto tutti che gli azzurri partiranno in pole nella griglia della nuova serie A anche perché è possibile l’arrivo di un nuovo attaccante. Fonte Gazzetta