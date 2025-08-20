Sassuolo, Romagna sul Napoli: “Da temere anche senza Lukaku! Noi siamo pronti”

Filippo Romagna, difensore del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di Sky Sport toccando diversi temi fra campo e mercato, a tre giorni dall’esordio in Serie A contro il Napoli. Ecco uno stralcio delle sue dichiarazioni, riprese dal portale TMW.

Misurarsi con il Napoli cosa significherà?

“Sarà subito un bel test, cambia tanto rispetto all’anno scorso. Sarà tutto diverso, abbiamo fatto un gran campionato ma ora il livello sarà molto più alto. Dovremo essere bravi con le nostre idee, a dare continuità e cercare di vivere tutto al massimo”.

Non ci sarà Lukaku, cosa vi aspettate in generale dalla Serie A a livello di impegno difensivo?

“Ogni partita sarà difficile, ogni squadra ha attaccanti forti. Mancherà Lukaku, ma il Napoli ha altri attaccanti forti: dovremo alzare l’attenzione e alzare il nostro livello da tutti i punti di vista. Sono fiducioso”.