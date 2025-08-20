Sassuolo, meno tre al Napoli. Parla Carnevali: “Dagli azzurri no a offerte per Pinamonti! In campo pronti a fare la nostra parte”

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di Sky Sport toccando diversi temi fra campo e mercato, a tre giorni dall’esordio in Serie A contro il Napoli. Ecco uno stralcio delle sue dichiarazioni, riprese dal portale TMW.

Il Napoli vi ha chiesto Pinamonti?

“Ad oggi non sono arrivate offerte precise o interessanti. Su Laurienté invece sì, soprattutto dalla Turchia, ma non ci soddisfano. Oggi, con Berardi-Pinamonti-Lauriente abbiamo un tridente importante, poche squadre hanno tre giocatori forti come i nostri. Per non retrocedere è determinante che sia così“.

All’esordio c’è Sassuolo-Napoli.

“Salvarci è la priorità e l’obiettivo, inizieremo contro la più forte del campionato, anche senza Lukaku. Noi non siamo ancora al completo ma abbiamo ragazzi giovani, con voglia di fare ed entusiasmo. Faremo la nostra parte“.