Sassuolo, Grosso sulla sfida con il Napoli: «Stimo Conte, daremo il massimo»

Primo banco di prova stagionale per Fabio Grosso, alla guida del suo Sassuolo, che apre la stagione affrontando il Napoli, campione d’Italia uscente. Una sfida subito ad altissimo livello per l’ex tecnico del Frosinone, che ha presentato la gara ai microfoni di Sky Sport.

«Abbiamo lavorato bene e cercheremo di dire la nostra in ogni partita, consapevoli che ci saranno tante insidie, ma faremo di tutto per competere al meglio con le squadre al nostro livello», ha dichiarato Grosso, consapevole delle difficoltà del salto di categoria.

Il tecnico neroverde ha sottolineato la necessità di mantenere i piedi per terra, ponendo l’obiettivo salvezza come traguardo realistico: «Il livello tra Serie B e la Serie A chiaramente cambia, il percorso sarà molto lungo, puntiamo solo alla salvezza».

Non mancano parole di rispetto per l’avversario e per Antonio Conte: «Sarà una partita contro una grandissima squadra. Si conoscono le qualità dei campioni uscenti, e conosco molto bene l’allenatore. Se vogliamo centrare l’obiettivo finale, dobbiamo essere pronti a giocarsela anche contro le più forti. Siamo su livelli diversi ma cercheremo di non avere rimpianti a fine gara».