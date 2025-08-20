IntervisteCalcioNapoli

Sassuolo, Grosso sul Napoli: “Faremo di tutto per tener testa ad un avversario molto duro!”

By Riccardo Cerino
0

Fabio Grosso, allenatore del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di Sky Sport toccando diversi temi fra campo e mercato, a tre giorni dall’esordio in Serie A contro il Napoli. Ecco uno stralcio delle sue dichiarazioni, riprese dal portale TMW.

Che si aspetta dall’esordio con il Napoli?
Una partita contro una grandissima squadra. Non mi piace sottolineare le qualità degli avversari, ma le vedono tutti: hanno vinto lo Scudetto, c’è un allenatore bravissimo che conosciamo molto bene, ma ci siamo meritati e abbiamo voluto questo campionato, proveremo a tenere testa anche ad avversarie così. Mettere tutto a volte potrebbe non bastare, ma cercheremo di non avere rimpianti“.

