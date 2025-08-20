Restyling Maradona, Simeone: “Lo stadio è tutt’altro che vecchio: obiettivo Euro 2032! Sul terzo anello…”

Nino Simeone, consigliere al Comune di Napoli, ha parlato ai microfoni di Punto Nuovo Sport del restyling che dovrebbe vedere protagonista lo stadio Maradona in vista di alcuni grandi eventi, come Euro 2032.

Factory della Comunicazione

“Al Napoli serve un centravanti? Perché non andare a riprendere Cavani! Lo diciamo col sorriso, ma sarebbe davvero bello fargli chiudere la carriera qui e fare da chioccia a Lucca. Fisicamente sta bene, si tratterebbe di tener botta un paio di mesi in assenza di Lukaku.

Il masterplan del Maradona? Il professor Cosenza ha fatto chiarezza in maniera impeccabile. L’obiettivo di vedere il Maradona agli Europei è ancora in piedi e ci sono tanti investitori privati che sarebbero interessati. Attendiamo anche il Calcio Napoli, ma andiamo avanti lo stesso. L’impianto di Fuorigrotta è tutt’altro che pensionato.

Con la Regione Campania proveremo a ristrutturare gli stadi più importanti della zona, dal Maradona fino al Partenio di Avellino. Ci saranno delle sorprese. Contiamo di iniziare i lavori per il terzo anello del Maradona nei periodi che verranno, c’era un problema di tenuta delle vibrazioni. Per l’inizio della prossima stagione dovremmo essere pronti, quindi i tifosi potranno attendersi un’accelerata per ottobre-novembre. Non c’è nessuna spaccatura con la SSC Napoli, noi come Comune abbiamo delle scadenze ben precise per ristrutturare il Maradona e non possiamo star qui a perdere troppo tempo a fare comunicati stampa”.