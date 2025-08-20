NewsCalcioNapoli

Raspadori si presenta all’Atletico Madrid: “Essere qui è un sogno”

By Filippo Maria Aiello
Giacomo Raspadori si è presentato in conferenza stampa ai suoi nuovi tifosi e alla sua nuova squadra. Di seguito un estratto delle sue parole:

“Essere qui per me è un sogno. L’immagine dell’Atletico in Italia è incredibile. Sono orgoglioso di questa tappa. Venire qui è stata una decisione semplice e istintiva. È un grande club. Dall’esterno si percepisce molta passione. L’ho sempre vista in modo molto positivo. Colgo questa opportunità perché sono molto ambizioso, così come lo è il club. “Concorrenza? Avere così tanti giocatori forti nello stesso ruolo ti fa capire che devi fare sempre di più, migliorare e guadagnarti la tua posizione ogni giorno. Per il mio carattere, è una cosa positiva perché voglio migliorare sempre”. 

