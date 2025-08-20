Raspadori: “La fiducia del club e del mister sono stati fondamentali per me”

Giacomo Raspadori ha vissuto domenica il suo debutto con la maglia dell’Atletico Madrid, nella sconfitta per 2-1 contro l’Espanyol, ma nonostante l’avvio amaro guarda già con entusiasmo al futuro. Presentato ufficialmente oggi come nuovo attaccante dei Colchoneros, l’ex Napoli ha ammesso di non aver avuto l’esordio che si aspettava, ma si è detto pronto a sfruttare la prossima occasione contro l’Elche. Queste le sue parole riportate da Tuttomercatoweb:

Factory della Comunicazione

“Quando giochi la tua prima partita per un nuovo club speri sempre nel miglior inizio. Non è andata come volevamo, ma ora abbiamo una nuova opportunità qui a Madrid e daremo il massimo.

La fiducia ricevuta dall’Atletico e dall’allenatore è stata fondamentale nella mia scelta. Simeone ha dimostrato di volere un giocatore con le mie caratteristiche e questo ha reso la decisione molto facile.

Indossare la maglia di un club così grande è un onore enorme. Sono felice e motivato a scrivere pagine importanti qui”