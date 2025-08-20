NewsCalcioMercato

Pellissier: “Difficile sostituire Lukaku, ma Lucca ha grandi margini di crescita”

Ecco le parole di Sergio Pellissier su Lukaku

Sergio Pellissier, ex attaccante e presidente della Clivense, ha parlato ai microfoni di Radio Marte nel corso di Marte Sport Live dell’infortunio di Lukaku e di come secondo lui deve agire il Napoli.
Ecco le sue parole:
“Sarà difficile sostituire uno come Lukaku, perché il belga è uno degli attaccanti che mi piace di più. In Italia ha fatto strabene, è un attaccante veramente di grande fisicità, impegna da solo vari giocatori. Tra i nomi fatti, escluderei sicuramente Vlahovic, perché è molto diverso da Lukaku.
Forse Dovbyk somiglia di più a Big Rom, anche se Lukaku è abbastanza unico. A me non dispiace il giallorosso, è anche molto più giovane, può crescere e diventare più forte di quello che è, ma non sarà mai come Lukaku, che è una perdita molto importante in questo momento per il Napoli. Per fortuna non ho mai avuto infortuni gravi, ma penso che Lukaku ora proverà a gettarsi a capofitto nel recupero, anche se è normale avere momenti di sconforto. E’ pesante perché ti rendi conto che magari i tuoi compagni hanno bisogno o magari tu hai bisogno di giocare. La cosa più bella in assoluto nel nostro spot è quella di scendere in campo la domenica e non poterlo fare, non poter essere a disposizione, non poter dare il tuo contributo è veramente devastante. Soprattutto poi per quelli, come Romelu, che sanno cosa vuol dire giocare a Napoli e per i tifosi. Lucca per me ha grossi margini di miglioramento perché ha una personalità molto forte, ha tante qualità e secondo me è uno degli attaccanti che può migliorare tantissimo. Adesso se dovesse diventare prima punta o comunque punto fermo lì davanti ha delle responsabilità enormi perché tutti si aspettano che lui sostituisca Lukaku e non è assolutamente facile”.

