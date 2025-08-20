“Non ho mai avuto alcun dubbio davanti alla chiamata del Napoli”, le prime parole di Gutierrez

Il Napoli ha assestato il settimo colpo di mercato, ufficializzando ieri l’arrivo in azzurro di Miguel Gutierrez dal Girona. Il Corriere dello Sport scrive: “Capitolo chiuso, invece, per Miguel Gutierrez. Il terzino spagnolo è stato ufficializzato ieri con il post del presidente De Laurentiis su X: «Benvenuto Miguel». Dopo le visite mediche di lunedì a Villa Stuart, l’ex Girona ha firmato il contratto e scelto la maglia numero 3. «Non ho mai avuto alcun dubbio davanti alla chiamata del Napoli. La città, la gente e i tifosi con la loro passione sono tutto ciò che desideravo» le prime parole da azzurro del classe 2001. Stando a quanto dicono in Brasile, il Napoli seguirebbe insieme a un’altra manciata di squadre europee il brasiliano Leo Ortiz (29), centrale del Flamengo e nel giro della Seleçao di Ancelotti. La priorità, però, resta sempre la stessa: trovare l’erede temporaneo di Lukaku”.

Factory della Comunicazione