Tra nuovi arrivi, partenze e il nodo legato all’attaccante belga, ecco la situazione aggiornata delle liste per campionato e Champions League.

Napoli liste Serie A e Champions 2025

In queste settimane non sono mancate novità, tra partenze, nuovi innesti e una notizia che rischia di pesare sul futuro immediato: Romelu Lukaku potrebbe restare fuori lista fino a gennaio. Una scelta che obbligherebbe Conte e la dirigenza a rivedere i piani.

Le regole delle liste

Per la Serie A, la Lista A prevede:

4 calciatori formati nel vivaio nazionale

4 cresciuti nel club

17 over

under 22 illimitati (nati dal 2003 in poi)

In Champions League valgono le stesse regole, con un’eccezione: gli under non sono ammessi, a meno che non abbiano trascorso tre anni nel club tra i 15 e i 21 anni (non è il caso del Napoli).

Vivaio e under

Vivaio nazionale : Meret, Buongiorno, Di Lorenzo, Lucca

: Meret, Buongiorno, Di Lorenzo, Lucca Vivaio club: Contini, Zanoli, Vergara, Ambrosino

Contini, Zanoli, Vergara, Ambrosino Under: Ferrante, Marianucci, Hasa, Juanlu (?), Diouf (?)

Gli over (massimo 17)

Milinkovic-Savic Beukema Rrahmani Juan Jesus Olivera Gutierrez Spinazzola Lobotka Gilmour McTominay De Bruyne Anguissa Politano Neres Lang Lukaku (in dubbio, possibile esclusione) Nuovo attaccante

Situazione campionato: al momento resta un posto libero per un over, che diventano due se Lukaku non dovesse essere inserito. Le liste dovranno essere consegnate il 1° settembre e saranno valide fino al 1° gennaio, con la possibilità di due modifiche in corsa (Lukaku potrebbe rientrare successivamente). Da escludere invece Mazzocchi e Cheddira, vicini all’addio.

Champions League, il nodo più spinoso.

In Europa il regolamento è più rigido: solo 17 over oltre ai 4 del vivaio nazionale e ai giovani del club (Contini, Vergara, Ambrosino).

Lista provvisoria Champions:

Meret Savic Di Lorenzo Juanlu (?) Rrahmani Buongiorno Beukema Jesus Olivera Gutierrez Lobotka Gilmour McTominay Anguissa De Bruyne Lang Neres Politano Lucca Nuovo attaccante Jolly offensivo o sesto centrocampista

Esclusi: Marianucci, Spinazzola, Lukaku.

Conclusioni

Il Napoli ha ancora margini per completare la rosa, ma il caso Lukaku complica i piani sia in Serie A che in Champions. Con il mercato ancora aperto e la scadenza del 1° settembre alle porte, Conte e il club dovranno decidere in fretta come muoversi.

Diego Marino

