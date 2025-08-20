Napoli, liste Serie A e Champions 2025

Tra nuovi arrivi, partenze e il nodo legato all’attaccante belga, ecco la situazione aggiornata delle liste per campionato e Champions League.
In queste settimane non sono mancate novità, tra partenze, nuovi innesti e una notizia che rischia di pesare sul futuro immediato: Romelu Lukaku potrebbe restare fuori lista fino a gennaio. Una scelta che obbligherebbe Conte e la dirigenza a rivedere i piani.
Le regole delle liste
Per la Serie A, la Lista A prevede:
- 4 calciatori formati nel vivaio nazionale
- 4 cresciuti nel club
- 17 over
- under 22 illimitati (nati dal 2003 in poi)
In Champions League valgono le stesse regole, con un’eccezione: gli under non sono ammessi, a meno che non abbiano trascorso tre anni nel club tra i 15 e i 21 anni (non è il caso del Napoli).
Vivaio e under
- Vivaio nazionale: Meret, Buongiorno, Di Lorenzo, Lucca
- Vivaio club: Contini, Zanoli, Vergara, Ambrosino
- Under: Ferrante, Marianucci, Hasa, Juanlu (?), Diouf (?)
Gli over (massimo 17)
- Milinkovic-Savic
- Beukema
- Rrahmani
- Juan Jesus
- Olivera
- Gutierrez
- Spinazzola
- Lobotka
- Gilmour
- McTominay
- De Bruyne
- Anguissa
- Politano
- Neres
- Lang
- Lukaku (in dubbio, possibile esclusione)
- Nuovo attaccante
Situazione campionato: al momento resta un posto libero per un over, che diventano due se Lukaku non dovesse essere inserito. Le liste dovranno essere consegnate il 1° settembre e saranno valide fino al 1° gennaio, con la possibilità di due modifiche in corsa (Lukaku potrebbe rientrare successivamente). Da escludere invece Mazzocchi e Cheddira, vicini all’addio.
Champions League, il nodo più spinoso.
In Europa il regolamento è più rigido: solo 17 over oltre ai 4 del vivaio nazionale e ai giovani del club (Contini, Vergara, Ambrosino).
Lista provvisoria Champions:
- Meret
- Savic
- Di Lorenzo
- Juanlu (?)
- Rrahmani
- Buongiorno
- Beukema
- Jesus
- Olivera
- Gutierrez
- Lobotka
- Gilmour
- McTominay
- Anguissa
- De Bruyne
- Lang
- Neres
- Politano
- Lucca
- Nuovo attaccante
- Jolly offensivo o sesto centrocampista
Esclusi: Marianucci, Spinazzola, Lukaku.
Conclusioni
Il Napoli ha ancora margini per completare la rosa, ma il caso Lukaku complica i piani sia in Serie A che in Champions. Con il mercato ancora aperto e la scadenza del 1° settembre alle porte, Conte e il club dovranno decidere in fretta come muoversi.
