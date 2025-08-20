NewsCalcioMercato

Napoli, liste Serie A e Champions 2025

By Diego Marino
Tra nuovi arrivi, partenze e il nodo legato all’attaccante belga, ecco la situazione aggiornata delle liste per campionato e Champions League.

In queste settimane non sono mancate novità, tra partenze, nuovi innesti e una notizia che rischia di pesare sul futuro immediato: Romelu Lukaku potrebbe restare fuori lista fino a gennaio. Una scelta che obbligherebbe Conte e la dirigenza a rivedere i piani.

Le regole delle liste

Per la Serie A, la Lista A prevede:

  • 4 calciatori formati nel vivaio nazionale
  • 4 cresciuti nel club
  • 17 over
  • under 22 illimitati (nati dal 2003 in poi)

In Champions League valgono le stesse regole, con un’eccezione: gli under non sono ammessi, a meno che non abbiano trascorso tre anni nel club tra i 15 e i 21 anni (non è il caso del Napoli).

Vivaio e under

  • Vivaio nazionale: Meret, Buongiorno, Di Lorenzo, Lucca
  • Vivaio club: Contini, Zanoli, Vergara, Ambrosino
  • Under: Ferrante, Marianucci, Hasa, Juanlu (?), Diouf (?)

Gli over (massimo 17)

  1. Milinkovic-Savic
  2. Beukema
  3. Rrahmani
  4. Juan Jesus
  5. Olivera
  6. Gutierrez
  7. Spinazzola
  8. Lobotka
  9. Gilmour
  10. McTominay
  11. De Bruyne
  12. Anguissa
  13. Politano
  14. Neres
  15. Lang
  16. Lukaku (in dubbio, possibile esclusione)
  17. Nuovo attaccante

Situazione campionato: al momento resta un posto libero per un over, che diventano due se Lukaku non dovesse essere inserito. Le liste dovranno essere consegnate il 1° settembre e saranno valide fino al 1° gennaio, con la possibilità di due modifiche in corsa (Lukaku potrebbe rientrare successivamente). Da escludere invece Mazzocchi e Cheddira, vicini all’addio.

Champions League, il nodo più spinoso.

In Europa il regolamento è più rigido: solo 17 over oltre ai 4 del vivaio nazionale e ai giovani del club (Contini, Vergara, Ambrosino).

Lista provvisoria Champions:

  1. Meret
  2. Savic
  3. Di Lorenzo
  4. Juanlu (?)
  5. Rrahmani
  6. Buongiorno
  7. Beukema
  8. Jesus
  9. Olivera
  10. Gutierrez
  11. Lobotka
  12. Gilmour
  13. McTominay
  14. Anguissa
  15. De Bruyne
  16. Lang
  17. Neres
  18. Politano
  19. Lucca
  20. Nuovo attaccante
  21. Jolly offensivo o sesto centrocampista

Esclusi: Marianucci, Spinazzola, Lukaku.

Conclusioni

Il Napoli ha ancora margini per completare la rosa, ma il caso Lukaku complica i piani sia in Serie A che in Champions. Con il mercato ancora aperto e la scadenza del 1° settembre alle porte, Conte e il club dovranno decidere in fretta come muoversi.

Diego Marino

