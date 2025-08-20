CalcioMercatoNews

Napoli, la trattativa per Diouf prosegue, un indizio arriva dal Lens

Il Napoli prosegue la sua corsa sul mercato per l’arrivo di un centrocampista, individuato nelle ultime settimane in Andy Diouf del Lens. Il Corriere dello Sport scrive: “Intanto, il mercato del centrocampo si muove. Il Lens è vicino a chiudere per Sangaré dal Rapid Vienna, individuato come sostituto di Andy Diouf (22). Quest’ultimo è seguito da tempo dal Napoli, che lo considera una delle pedine ideali per rafforzare la mediana. Il francese ha la valigia pronta, ma i costi non sono bassi: non meno di 20 milioni, cifra più o meno già messa sul tavolo dagli azzurri”.

