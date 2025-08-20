Napoli, finalmente Juanlu Sánchez! Accordo raggiunto con il Siviglia

Dalla Spagna arriva una notizia destinata a infiammare il mercato azzurro. Secondo quanto riportato dal Diario de Sevilla, Napoli e Siviglia hanno trovato l’intesa definitiva per il trasferimento di Juanlu Sánchez. L’esterno destro classe 2003 approderà così alla corte di Antonio Conte per una cifra vicina ai 18 milioni di euro.

Factory della Comunicazione

Dopo settimane di trattative, l’operazione ha vissuto una svolta tra martedì e mercoledì, portando alla fumata bianca. A confermarlo sono fonti vicine al club andaluso, mentre anche la stampa partenopea dà ormai per chiuso l’affare.

Juanlu firmerà un contratto di cinque anni con il Napoli, fresco campione d’Italia e qualificato alla prossima Champions League. Conte ottiene così il rinforzo richiesto per la fascia destra, al termine di una lunga trattativa che sembrava destinata a complicarsi, ma che alla fine si è chiusa con successo.